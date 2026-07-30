1 360 окупантів і близько 2 тисяч одиниць техніки: Генштаб оновив втрати РФ
Сили оборони України за минулу добу знищили 1 360 російських військових та близько 2 тисяч одиниць озброєння і військової техніки армії РФ
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Зокрема, українські військові ліквідували 3 танки, 5 бойових броньованих машин, 41 артилерійську систему, 3 реактивні системи залпового вогню, а також 1 засіб протиповітряної оборони.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 30.07.26 орієнтовно склали:
Нагадаємо, СБУ вдарила по інфраструктурі нафтопереробного заводу "Лукойл-Пермнафтооргсинтез" у РФ, розташованого на відстані понад 1500 км від України. Підприємство забезпечує пальним як цивільний сектор, так і потреби російської армії.
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