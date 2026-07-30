Атака на Київ: у двох районах сталися пожежі, загинула людина, ще двоє постраждали

Фото: ДСНС Києва

Унаслідок російської атаки на Київ одна людина загинула, ще двоє отримали поранення. У столиці зафіксували пожежі у двох районах міста

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Так, в Оболонському районі сталося загоряння торговельних павільйонів на території ринку. Унаслідок цього постраждала одна людина.

У Святошинському районі виникла пожежа на території гаражного кооперативу. Під час ліквідації вогню рятувальники виявили тіло загиблого. Ще одного чоловіка з травмами госпіталізували. Пожежу в гаражному кооперативі ліквідовано.

Також у Святошинському районі триває ліквідація пожежі у п'ятиповерховій нежитловій будівлі.

На місцях працюють рятувальники, медики, правоохоронці та інші екстрені служби. Інформація про наслідки атаки уточнюється.

Нагадаємо, вночі 30 липня Росія атакувала Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Львів та Вінниччину балістичними ракетами. Також у повітряному просторі були зафіксовна групи ударних безпілотників.

У селі поблизу Кривого Рогу внаслідок прямого влучення балістичної ракети "Іскандер-М" у приватний будинок загинули шестеро людей, серед них двоє дітей. Ще восьмеро людей отримали поранення.