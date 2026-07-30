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30 липня 2026, 09:45

Росія запустила по Україні 74 ракети та 284 БпЛА: є влучання на 20 локаціях

30 липня 2026, 09:45
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Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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У ніч на 30 липня російські війська здійснили масований комбінований удар по Україні, застосувавши ударні безпілотники, ракети повітряного, наземного та морського базування різних типів

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Основними напрямками атаки стали Київська та Львівська області. Також під ударом опинилися Дніпропетровщина, Сумщина, Вінниччина, Полтавщина, Миколаївщина та Івано-Франківщина.

За даними Повітряних сил ЗСУ, загалом було зафіксовано 358 засобів повітряного нападу – 74 ракети та 284 безпілотники різних типів.

Росіяни застосували:

  • 4 протикорабельні ракети "Циркон/Онікс";
  • 9 балістичних ракет "Іскандер-М", С-400 та KN-23;
  • 61 крилату ракету Х-101/"Калібр";
  • 284 ударні БпЛА, зокрема Shahed, "Гербера", "Італмас" та дрони-імітатори.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними станом на 09:00, українська протиповітряна оборона знищила або подавила 320 цілей – 55 ракет і 265 безпілотників.

Водночас зафіксовано влучання 3 протикорабельних, 6 балістичних і 2 крилатих ракет, а також 17 ударних безпілотників на 20 локаціях. Уламки збитих цілей впали ще на 13 локаціях.

Інформація щодо восьми ракет наразі уточнюється.

Нагадаємо, вночі 30 липня Росія атакувала Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Львів та Вінниччину балістичними ракетами. Також у повітряному просторі були зафіксовна групи ударних безпілотників.

У селищі Радушне поблизу Кривого Рогу внаслідок прямого влучення балістичної ракети "Іскандер-М" у приватний будинок загинули шестеро людей, серед них двоє дітей. Ще восьмеро людей отримали поранення.

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