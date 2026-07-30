Російська атака по Радушному на Дніпропетровщині: під завалами можуть бути четверо дітей

Фото: ДСНС Дніпропетровщини

Рятувальники продовжують пошуково-рятувальну операцію після нічної ворожої атаки по селищу Радушне Криворізького району Дніпропетровської області

Про це повідомили у Новопільській сільській раді, передає RegioNews.

Зазначається, що під завалами будинку ще можуть перебувати четверо дітей.

Під час розбору руїн рятувальники вже дістали тіла Олени та Артема Воронових і чотирьох їхніх дітей. Унаслідок російського удару загинула ціла родина.

Також госпіталізували сусідню родину – жінку та двох дітей, яких вдалося врятувати з-під завалів.

Рятувальні роботи тривають. Екстрені служби продовжують розбирати завали та шукати людей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, в селищі Радушне поблизу Кривого Рогу внаслідок прямого влучення балістичної ракети "Іскандер-М" у приватний будинок загинули шестеро людей, серед них двоє дітей. Ще восьмеро людей отримали поранення.