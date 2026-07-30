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30 липня 2026, 08:25

Російський удар по Київщині: п'ятеро людей постраждали, серед них дитина

30 липня 2026, 08:25
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Фото: ДСНС Київщини
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Унаслідок російської атаки по Київській області п'ятеро людей отримали поранення, серед них – одна дитина

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

У селі Скибин Броварського району внаслідок ворожого удару зазнав часткового руйнування двоповерховий приватний житловий будинок. Вибуховою хвилею та уламками також пошкоджено два сусідні приватні будинки.

Під час проведення аварійно-рятувальних робіт рятувальники деблокували з-під завалів трьох людей та передали їх працівникам екстреної медичної допомоги.

Загалом унаслідок атаки травмовано п'ятьох людей.

На місці працюють екстрені служби, які ліквідовують наслідки ворожого удару.

Нагадаємо, вночі 30 липня окупанти атакували і столицю. Внаслідок російської атаки на Київ одна людина загинула, ще двоє отримали поранення. Пожежі зафіксували у двох районах міста.

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