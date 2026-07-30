Росія атакувала Полтавщину: загинула людина, пошкоджені складські приміщення та термінал "Нової пошти"

Фото: ДСНС Полтавщини

Уночі російські війська здійснили масовану атаку безпілотниками по території Полтавської області. Унаслідок ворожих ударів по складських приміщеннях загинула одна людина

Про це повідомили в.о. міського голови Полтави Катерина Ямщикова та очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич, передає RegioNews.

У Полтавському районі зафіксовано влучання російського безпілотника по складських приміщеннях одного з приватних підприємств. Унаслідок удару загинула людина.

Також під атакою опинилася Полтавська громада. Ворожі дрони влучили у термінал "Нової пошти", через що виникла пожежа у складських приміщеннях. Підрозділи ДСНС прибули на місце та ліквідували загоряння. За попередньою інформацією, серед працівників термінала немає загиблих чи травмованих.

Наразі відповідні служби продовжують ліквідацію наслідків атаки та встановлюють масштаби пошкоджень інфраструктури.

Крім того, наслідки ворожого обстрілу зафіксували у Лубенському районі. Там уламки збитого безпілотника впали на проїжджу частину. Повідомлень про постраждалих до екстрених служб не надходило.

Нагадаємо, вночі окупанти атакували і столицю. Внаслідок російської атаки на Київ одна людина загинула, ще двоє отримали поранення. Пожежі зафіксували у двох районах міста.