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30 липня 2026, 00:35

Актор Назар Задріпровський зізнався, за що його постійно критикує дружина

30 липня 2026, 00:35
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Фото з відкритих джерел
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Український актор театру та кіно Назар Задніпровський із дружиною Іриною у шлюбі понад 18 років. При цьому він розповів, що його дружина на дещо постійно скаржиться

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Як пояснив артист, він дуже спокійна людина і після роботи зажди хоче виспатися. Назар Задніпровський розповів, що може бути трохи повільним, і його дружина постійно на це скаржиться.

"Я дуже уповільнений, люблю багато відпочивати та відсипатися, бо театр і зйомки забирають купу сил. Дружина критикує мене за мою "ведмежатність", каже: "Ти повільний!" – і намагається пришвидшити. Але я не лінивий. Просто працюю за принципом: або нічого не роблю, або роблю так, щоб було ідеально. Звісно, Ірині, як і будь-якій жінці, хочеться, щоб чоловік постійно діяв. Тож мені часом перепадає за те, що я сплю, як ведмідь узимку", - каже Задніпровський.

При цьоу він захоплюється тим, яка його дружина активна.

"Я досі дивуюся її активності, вона – справжній реактор! Колись, коли ми одружувалися, я й сам був дуже швидким, але з роками все змінюється. Найбільше мене вражає її невичерпний позитив. Ірина набагато менший скептик, ніж я, вона вміє радіти життю. Я й сам постійно вчусяцього в неї, адже інакше в нашому сьогоденні можна з’їхати з глузду", – каже артист.

Нагадаємо, раніше співачка Олена Тополя розповідала, що саме було не так у її шлюбі з колишнім чоловіком.

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