Ракетна атака на Львів: кількість постраждалих зросла до 15, під завалами залишаються люди

Фото: Facebook/Андрій Садовий

Кількість постраждалих внаслідок ракетної атаки на Львів зросла до 15 людей. Чотирнадцятьох із них госпіталізували, серед них – одного рятувальника

Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький, передає RegioNews.

За його словами, під руїнами пошкодженого будинку залишаються люди. Рятувальники ДСНС продовжують аварійно-рятувальну операцію та роблять усе можливе, щоб якнайшвидше визволити людей з-під завалів.

До розбору руїн також долучаються небайдужі мешканці міста, які допомагають рятувальникам.

Через заблоковану сходову клітку мешканців пошкодженої п’ятиповерхівки евакуйовують за допомогою крана.

Нагадаємо, у Львові близько 5:00 ранку 30 липня пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Російські війська завдали ракетного удару по місту. Було відомо, що внаслідок атаки пошкоджені дві багатоповерхівки, постраждали шестеро людей.