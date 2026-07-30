Атака РФ по Львову: вже 30 постраждалих, серед них є діти

Фото: ДСНС Львівщини

Унаслідок російської атаки по Львову кількість постраждалих зросла до 30 людей. П'ятнадцятьох із них госпіталізували, серед потерпілих є діти

Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький, передає RegioNews.

За його словами, одна дитина перебуває у лікарні. Рятувальна операція після ворожого удару триває.

Внаслідок атаки, окрім двох багатоквартирних будинків, у Львові також пошкоджені школа та два дитячі садки.

Наразі фахівці встановлюють масштаби руйнувань і завданих збитків. На місці працюють рятувальники та всі необхідні служби.

Нагадаємо, у Львові близько 5:00 ранку 30 липня пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Російські війська завдали ракетного удару по місту. Було відомо, що внаслідок атаки пошкоджені дві багатоповерхівки, а також про 15 постраждалих.