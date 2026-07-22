08:09  22 липня
Напад на салон краси у Києві: невідомі залишили частини туш тварин і облили фасад
00:55  22 липня
Під час обстрілу Київщини згоріло авто відомого ведучого
00:35  22 липня
Співачка Анна Трінчер зізналась, за якого відомого артиста хоче заміж з дитинства
UA | RU
UA | RU
22 липня 2026, 08:29

Флеш про Драпатого на посаді головкома ЗСУ: "Армія стане іншою"

22 липня 2026, 08:29
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Бескрестнов (Флеш) відреагував на призначення Михайла Драпатого на посаду головнокомандувача ЗСУ

Про це інформує RegioNews із посилання на допис військовослужбовця у Facebook.

За його словами, він давно очікував на таке рішення і вважає його важливим кроком для подальших змін у війську. Бескрестнов також подякував президенту України за ухвалене рішення.

"Як довго я на це чекав. У нас новий Головком, і цим Головкомом є Михайло Драпатий. Дякую Президенту за це складне, але неймовірно круте рішення", – написав він.

Бескрестнов висловив сподівання, що прихід Драпатого на посаду головнокомандувача стане початком нового етапу для української армії.

"Ось побачите, армія стане іншою. Я вірю в це", – наголосив радник президента.

Нагадаємо, ввечері 21 липня президент Володимир Зеленський офіційно підтвердив звільнення Олександра Сирського з посади головнокомандуючого Збройними Силами України. А також про призначення Михайла Драпатого.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна ЗСУ Драпатий армія призначення головнокомандувач ЗСУ
Драпатий зробив першу заяву після призначення головнокомандувачем ЗСУ: що сказав
22 липня 2026, 07:17
Хто буде замість Сирського: Зеленський назвав ім'я нового головкома
21 липня 2026, 22:45
Зеленський звільнив головкома Сирського - ЗМІ
21 липня 2026, 22:15
Всі новини »
15 липня 2026
"Самопоміч" замість "Свободи": як змінюється влада на Тернопільщині
У Тернопільській області починає формуватися влада із "Самопомочі", яка змінює "Свободу"
13 липня 2026
"Я така сама людина!": з якими труднощами тяжкопоранені ветерани стикаються в мирному житті
Відсутність уваги з боку органів влади, недостатня пенсія та нерозуміння з боку громадськості. Ветерани, які отримали інвалідність на фронті, розповіли про особливості їх адаптації до цивільного життя
09 липня 2026
Бунт проти ТЦК у Львові. Чим загрожують Україні подібні протести
Радикалізація українського суспільства і, у відповідь, силових структур може призвести до того, що демократичну Україну знищить не Кремль, а самі українці, як прості громадяни, так і обрана ними влада
01 липня 2026
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Верховна Рада IX скликання увійде в історію великою кількістю корупційних скандалів та кримінальних справ
Вбив після конфлікту та сховав тіло в кюветі: на Львівщині затримали підозрюваного
22 липня 2026, 10:36
На Хмельниччині водій маршрутки домагався 12-річної дівчинки
22 липня 2026, 10:14
На Харківщині троє дітей впали у річку: 11-річна дівчинка загинула
22 липня 2026, 09:59
Удар по "Епіцентру" в Харкові: до суду передали справу п'ятьох командирів армії РФ
22 липня 2026, 09:56
Зміна головкома ЗСУ: які пастки та ризики чекають на Драпатого
22 липня 2026, 09:42
Потужна злива в Одесі: рух на кількох вулицях призупинили через підтоплення
22 липня 2026, 09:39
РФ вночі атакувала Україну балістикою, ракетами Х-59/69 та понад 200 безпілотниками
22 липня 2026, 09:26
На Полтавщині через аварію кілька населених пунктів залишилися без світла
22 липня 2026, 09:12
Сирський розповів, у якому стані передає ЗСУ новому головкому Драпатом
22 липня 2026, 08:58
Ворожа атака дронами на Одещину: загинула жінка, пошкоджені будинки, склад та газопровід
22 липня 2026, 08:55
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
"Самопоміч" замість "Свободи": як змінюється влада на Тернопільщині
"Я така сама людина!": з якими труднощами тяжкопоранені ветерани стикаються в мирному житті
Всі публікації »
Борислав Береза
Юрій Бутусов
Валерій Пекар
Всі блоги »