Флеш про Драпатого на посаді головкома ЗСУ: "Армія стане іншою"

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Радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Бескрестнов (Флеш) відреагував на призначення Михайла Драпатого на посаду головнокомандувача ЗСУ

Про це інформує RegioNews із посилання на допис військовослужбовця у Facebook.

За його словами, він давно очікував на таке рішення і вважає його важливим кроком для подальших змін у війську. Бескрестнов також подякував президенту України за ухвалене рішення.

"Як довго я на це чекав. У нас новий Головком, і цим Головкомом є Михайло Драпатий. Дякую Президенту за це складне, але неймовірно круте рішення", – написав він.

Бескрестнов висловив сподівання, що прихід Драпатого на посаду головнокомандувача стане початком нового етапу для української армії.

"Ось побачите, армія стане іншою. Я вірю в це", – наголосив радник президента.

Нагадаємо, ввечері 21 липня президент Володимир Зеленський офіційно підтвердив звільнення Олександра Сирського з посади головнокомандуючого Збройними Силами України. А також про призначення Михайла Драпатого.