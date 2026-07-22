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22 липня 2026, 07:17

Драпатий зробив першу заяву після призначення головнокомандувачем ЗСУ: що сказав

22 липня 2026, 07:17
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Фото: Офіс Президента
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Новопризначений головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий прокоментував своє призначення та окреслив головні принципи подальшої роботи

Про це йдеться у його дописі у Faсebook, передає RegioNews.

Драпатий подякував президенту України за довіру, міністру оборони – за підтримку, а Силам оборони – за новий етап служби.

"Служіння Україні завжди було для мене честю, а під час війни за незалежність воно означає абсолютну відповідальність", – наголосив він.

Також Драпатий висловив вдячність попередньому головнокомандувачу ЗСУ Олександру Сирському за послідовну роботу зі зміцнення українського війська. "Я в ньому виріс", – зазначив новий головнокомандувач.

За словами Драпатого, у своїй роботі він керуватиметься відповідальністю, зосередженістю та повагою до українських військових.

"Працюватиму відповідально, зосереджено і з повагою до людей, які сьогодні захищають нашу державу. Слава нації. Смерть ворогам", – написав він.

Що відомо про Драпатого

Український військовослужбовець, генерал-майор Збройних сил, учасник російсько-української війни.

Народився 21 листопада 1982 року в Кам'янці-Подільському Хмельницької області. Вищу військову освіту здобув у Харківському інституті танкових військ, який закінчив у 2004 році. Після цього розпочав службу у 72-й окремій механізованій бригаді.

Під час російсько-української війни Драпатий обіймав низку командних посад. У 2014 році, будучи командиром 2-го механізованого батальйону 72-ї ОМБр, відзначився під час бойових дій у районі Маріуполя. Зокрема, його підрозділ здійснив прорив через блокпост, який контролювали проросійські сили.

У листопаді 2024 року Михайла Драпатого призначили командувачем Сухопутних військ ЗСУ.

У 2025 році він став командувачем Об’єднаних сил Збройних сил України.

Нагороджений державними відзнаками, серед яких ордени Богдана Хмельницького та Хрест бойових заслуг.

Нагадаємо, ввечері 21 липня президент Володимир Зеленський офіційно підтвердив звільнення Олександра Сирського з посади головнокомандуючого Збройними Силами України. А також про призначення Михайла Драпатого.

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