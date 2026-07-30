Росія завдала 850 ударів по Запорізькій області: троє людей постраждали

Фото: Запорізька ОВА

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок ворожих атак по Запоріжжю та Запорізькому району троє людей отримали поранення.

За даними ОВА, російські війська здійснили 16 авіаційних ударів по населених пунктах області, зокрема по Річному, Комишувасі, Юліївці, Юрківці, Зеленому, Ясній Поляні, Шевченківському, Новоіванівці, Преображенці, Червоній Криниці, Широкому та Омельнику.

Крім того, ворог застосував 590 безпілотників різних модифікацій, переважно FPV-дрони. Під ударами опинилися Запоріжжя, Комишуваха, Балабине, Веселянка, Оріхів, Степногірськ, Гуляйполе та десятки інших населених пунктів.

Також зафіксовано 244 артилерійські обстріли по містах і селах області.

Внаслідок атак надійшло 45 повідомлень про пошкодження об’єктів інфраструктури, житлових будинків та автомобілів.

Нагадаємо, вночі 30 липня Росія атакувала Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Львів та Вінниччину балістичними ракетами. Також у повітряному просторі були зафіксовна групи ударних безпілотників.

У селі поблизу Кривого Рогу внаслідок прямого влучення балістичної ракети "Іскандер-М" у приватний будинок загинули шестеро людей, серед них двоє дітей. Ще восьмеро людей отримали поранення.