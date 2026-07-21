На Чернігівщині сапери поліції знешкодили бойову частину збитого реактивного безпілотника РФ
Вибухотехніки поліції Чернігівщини знешкодили бойову частину реактивного ворожого безпілотника
Про це повідомила Нацполіція, передає RegioNews.
Нещодавно до поліції надійшло повідомлення про виявлення у полі в Ніжинському районі Чернігівської області збитого Силами оборони України ворожого реактивного безпілотника
Вибухотехніки поліції безпечно вилучили бойову частину з метою її подальшого транспортування та знищення.
Завдяки оперативній та злагодженій роботі спеціалістів чергову загрозу для мирного населення вдалося усунути.
Нагадаємо, що раніше фахівці ДСНС вилучили бойову частину російського безпілотника типу "Молнія", яким росіяни атакували Харківщину.
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