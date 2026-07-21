20:40  21 липня
У Києві псевдо-СБУ виманили у пенсіонерки її останні гроші
19:58  21 липня
Привласнював пенсію померлої: у Харкові чоловіка підозрюють у шахрайстві
18:25  21 липня
У Харкові адвокат за 5 тисяч продав "свободу від армії"
UA | RU
UA | RU
21 липня 2026, 21:29

На Чернігівщині сапери поліції знешкодили бойову частину збитого реактивного безпілотника РФ

21 липня 2026, 21:29
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

Вибухотехніки поліції Чернігівщини знешкодили бойову частину реактивного ворожого безпілотника

Про це повідомила Нацполіція, передає RegioNews.

Нещодавно до поліції надійшло повідомлення про виявлення у полі в Ніжинському районі Чернігівської області збитого Силами оборони України ворожого реактивного безпілотника

Вибухотехніки поліції безпечно вилучили бойову частину з метою її подальшого транспортування та знищення.

Завдяки оперативній та злагодженій роботі спеціалістів чергову загрозу для мирного населення вдалося усунути.

Нагадаємо, що раніше фахівці ДСНС вилучили бойову частину російського безпілотника типу "Молнія", яким росіяни атакували Харківщину.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
поліція Чернігівська область БПЛА
15 липня 2026
"Самопоміч" замість "Свободи": як змінюється влада на Тернопільщині
У Тернопільській області починає формуватися влада із "Самопомочі", яка змінює "Свободу"
13 липня 2026
"Я така сама людина!": з якими труднощами тяжкопоранені ветерани стикаються в мирному житті
Відсутність уваги з боку органів влади, недостатня пенсія та нерозуміння з боку громадськості. Ветерани, які отримали інвалідність на фронті, розповіли про особливості їх адаптації до цивільного життя
09 липня 2026
Бунт проти ТЦК у Львові. Чим загрожують Україні подібні протести
Радикалізація українського суспільства і, у відповідь, силових структур може призвести до того, що демократичну Україну знищить не Кремль, а самі українці, як прості громадяни, так і обрана ними влада
01 липня 2026
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Верховна Рада IX скликання увійде в історію великою кількістю корупційних скандалів та кримінальних справ
Майже 40 атак за день: на Дніпропетровщині через ворожі удари поранені п’ятеро людей
21 липня 2026, 22:53
Хто буде замість Сирського: Зеленський назвав ім'я нового головкома
21 липня 2026, 22:45
В Україні викрили схему розкрадання на онкохворих: "нагріли" понад 240 мільйонів
21 липня 2026, 22:35
Зеленський звільнив головкома Сирського - ЗМІ
21 липня 2026, 22:15
Президент провів зустріч із колишнім міністром оборони Михайлом Федоровим
21 липня 2026, 22:14
У Харкові екс-правоохоронець організував схему з ТЦК
21 липня 2026, 21:55
На Харківщині окупанти вбили двох жінок ударом безпілотника по машині
21 липня 2026, 21:46
ДТП в Івано-Франківську: мотоцикліст після зіткнення з легковиком збив на переході жінку з 5-річною дитиною
21 липня 2026, 20:59
У Києві псевдо-СБУ виманили у пенсіонерки її останні гроші
21 липня 2026, 20:40
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
"Самопоміч" замість "Свободи": як змінюється влада на Тернопільщині
"Я така сама людина!": з якими труднощами тяжкопоранені ветерани стикаються в мирному житті
Всі публікації »
Валерій Пекар
Володимир Фесенко
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Всі блоги »