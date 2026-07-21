У Харкові екс-правоохоронець організував схему з ТЦК

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У Харкові завершили розслідування щодо колишнього слідчого, якого обвинувачують у торгівлі впливом. З'ясувалось, що він обіцяв "клієнту" вплинути на посадовців ТЦК

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, минулого літа слідчий (коли він ще був на посаді) обіцяв знайомому вплинути на посадовців ТЦК. За цю "допомогу" він просив 3 тисячі доларів. За ці гроші він обіцяв, що чоловіка знімуть з розшуку, а також оновлять його військово-облікові дані без негайної мобілізації.

У листопаді минулого року екс-правоохоронець отримав гроші від клієнта. Проте у січні цього року організатора схеми затримали. При цьому у нього вдома знайшли понад 160 патронів, які, за даними слідства, він зберігав без відповідного дозволу.

Тепер екс-правоохоронцю загрожує до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше у Дніпрі правоохоронці затримали військових ТЦК. Виявилось, що вони вимагали гроші з чоловіків в обмін на уникнення від проходження військової служби.