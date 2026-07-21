У Харкові адвокат за 5 тисяч продав "свободу від армії"

Фото: прокуратура

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, 46-річний адвокат запропонував клієнту оформити бронювання від військової служби. Для цього він збирався "на папері" оформити чоловіка на роботу до будівельної компанії. За це адвокат просив 5 тисяч доларів. Крім того, клієнт повинен був передавати гроші нібито на сплату податків за фіктивне працевлаштування, а також повертати підприємству офіційно нараховану заробітну плату.

Згодом чоловіка оформили на посаду лицювальника-плиточника. Таким чином він зміг отримати бронювання від військової служби. Проте адвоката згодом затримали. Наразі його тримають під вартою.

Нагадаємо, СБУ та Нацполіція викрили вісьмох організаторів схем ухилення від мобілізації у різних регіонах України. За суми від 2,5 до 8,5 тисячі доларів ділки допомагали військовозобов’язаним виїхати за кордон або отримати фальшиві документи для уникнення призову.