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21 липня 2026, 20:40

У Києві псевдо-СБУ виманили у пенсіонерки її останні гроші

21 липня 2026, 20:40
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Фото: Національна поліція
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У Києві пенсіонерка стала жертвою шахрайства. Вона віддала псевдо-правоохоронцям всі свої збереження

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

81-річна киянка отримала дзвінок від незнайомця, який представився працівником СБУ. Він заявив, що жінка нібито купила ліки, які фінансують РФ, і тепер її заощадження треба декларувати.

Жінка довірилась аферисту і передала через "кур'єра" більше 9 000 доларів, 4 000 євро та 320 000 гривень.

Правоохоронці розшукали афериста. Ним виявився 24-річний житель столиці. Тепер йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині правоохоронці викрили афериста. Він разом зі спільником із тимчасово окупованої території спустошував банківські картки людей. Серед потерпілих були військові.

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