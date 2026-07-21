ДТП в Івано-Франківську: мотоцикліст після зіткнення з легковиком збив на переході жінку з 5-річною дитиною
В Івано-Франківську поліцейські встановлюють обставини аварії, яка сталась 21 липня і в якій травмувалася 5-річна дитина
Про це повідомила поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.
Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду в Івано-Франківську надійшло до поліції близько 17:30. На місце події одразу виїхали слідчо-оперативна група Івано-Франківського районного управління поліції та патрульні поліцейські.
Попередньо встановлено, що аварія сталася на вулиці Набережній. 28-річний водій мотоцикла на швидкості зіткнувся з автомобілем Audi. 22-річний водій якраз в цей момент виїжджав із другорядної дороги на головну.
Після зіткнення мотоцикліст втратив керування та здійснив наїзд на двох пішоходів — жінку та її п’ятирічну доньку, які переходили проїзну частину пішохідним переходом.
Унаслідок ДТП травмувалися дитина та мотоцикліст. Обох госпіталізували до медичних закладів.
Правоохоронці встановлюють усі обставини дорожньо-транспортної пригоди.
Нагадаємо, що правоохоронці розслідують дві смертельні ДТП на Житомирщині. Внаслідок однієї з аварій загинув неповнолітній.