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21 липня 2026, 20:59

ДТП в Івано-Франківську: мотоцикліст після зіткнення з легковиком збив на переході жінку з 5-річною дитиною

21 липня 2026, 20:59
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Фото: поліція Івано-Франківської області
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В Івано-Франківську поліцейські встановлюють обставини аварії, яка сталась 21 липня і в  якій травмувалася 5-річна дитина

Про це повідомила поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду в Івано-Франківську надійшло до поліції близько 17:30. На місце події одразу виїхали слідчо-оперативна група Івано-Франківського районного управління поліції та патрульні поліцейські.

Попередньо встановлено, що аварія сталася на вулиці Набережній. 28-річний водій мотоцикла на швидкості зіткнувся з автомобілем Audi. 22-річний водій якраз в цей момент виїжджав із другорядної дороги на головну.

Після зіткнення мотоцикліст втратив керування та здійснив наїзд на двох пішоходів — жінку та її п’ятирічну доньку, які переходили проїзну частину пішохідним переходом.

Унаслідок ДТП травмувалися дитина та мотоцикліст. Обох госпіталізували до медичних закладів.

Правоохоронці встановлюють усі обставини дорожньо-транспортної пригоди.

Нагадаємо, що правоохоронці розслідують дві смертельні ДТП на Житомирщині. Внаслідок однієї з аварій загинув неповнолітній.

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