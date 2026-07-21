Привласнював пенсію померлої: у Харкові чоловіка підозрюють у шахрайстві

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У Харкові правоохоронці повідомили про підозру чоловікові, який після смерті власниці банківського рахунку незаконно користувався пенсійними виплатами, що продовжували надходити на її картку

Про це повідомила поліція Харківської області, передає RegioNews .

Зловмисник незаконно заволодів коштами, що продовжували надходити на банківський рахунок померлої особи.

У ході досудового розслідування полвцейські встановили, що після смерті власниці банківського рахунку фігурант не повідомив про це відповідні органи, отримав можливість розпоряджатися пенсійними виплатами та надалі використовував гроші на власний розсуд.

Загальна сума завданих збитків склала понад 61 тисячу гривень.

Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що у Дніпрі суд виніс вирок чоловікові, який, працюючи на підприємстві, викрав зі складського приміщення роботодавця 1 мільйон гривень.