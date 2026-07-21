Майже 40 атак за день: на Дніпропетровщині через ворожі удари поранені п’ятеро людей

Фото: Дніпропетровська ОВА

Російська армія протягом 21 липня майже 40 разів атакувала Нікопольський і Синельниківський райони Дніпропетровщину, унаслідок чого п’ятеро людей дістали поранення

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews .

Для атак окупанти застосували дрони та артилерію.

У Нікопольському районі під ворожим ударом опинилися місто Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська та Покровська громади. Там понівечило інфраструктуру, кафе, багатоквартирний будинок, приватну оселю й автомобіль.

"65-річний чоловік - у тяжкому стані. Ще двоє чоловіків 59 та 63 років госпіталізовані у стані середньої тяжкості. 59-річний та 56-річний чоловіки лікуватимуться амбулаторно”, - зазначив Ганжа.

У Синельниківському районі російські окупанти цілили по Покровській громаді. Унаслідок ворожої атаки там виникли пожежі, пошкоджень зазнав приватний будинок.

Нагадаємо, що російські окупанти завдали удару безпілотником по цивільному автомобілю в Руській Лозовій Харківської області – загинули дві жінки.