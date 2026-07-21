20:40  21 липня
У Києві псевдо-СБУ виманили у пенсіонерки її останні гроші
19:58  21 липня
Привласнював пенсію померлої: у Харкові чоловіка підозрюють у шахрайстві
18:25  21 липня
У Харкові адвокат за 5 тисяч продав "свободу від армії"
UA | RU
UA | RU
21 липня 2026, 22:53

Майже 40 атак за день: на Дніпропетровщині через ворожі удари поранені п’ятеро людей

21 липня 2026, 22:53
Читайте также на русском языке
Фото: Дніпропетровська ОВА
Читайте также
на русском языке

Російська армія протягом 21 липня майже 40 разів атакувала Нікопольський і Синельниківський райони Дніпропетровщину, унаслідок чого п’ятеро людей дістали поранення

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

Для атак окупанти застосували дрони та артилерію.

У Нікопольському районі під ворожим ударом опинилися місто Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська та Покровська громади. Там понівечило інфраструктуру, кафе, багатоквартирний будинок, приватну оселю й автомобіль.

"65-річний чоловік - у тяжкому стані. Ще двоє чоловіків 59 та 63 років госпіталізовані у стані середньої тяжкості. 59-річний та 56-річний чоловіки лікуватимуться амбулаторно”, - зазначив Ганжа.

У Синельниківському районі російські окупанти цілили по Покровській громаді. Унаслідок ворожої атаки там виникли пожежі, пошкоджень зазнав приватний будинок.

Нагадаємо, що російські окупанти завдали удару безпілотником по цивільному автомобілю в Руській Лозовій Харківської області – загинули дві жінки.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Дніпропетровська область атака удари
15 липня 2026
"Самопоміч" замість "Свободи": як змінюється влада на Тернопільщині
У Тернопільській області починає формуватися влада із "Самопомочі", яка змінює "Свободу"
13 липня 2026
"Я така сама людина!": з якими труднощами тяжкопоранені ветерани стикаються в мирному житті
Відсутність уваги з боку органів влади, недостатня пенсія та нерозуміння з боку громадськості. Ветерани, які отримали інвалідність на фронті, розповіли про особливості їх адаптації до цивільного життя
09 липня 2026
Бунт проти ТЦК у Львові. Чим загрожують Україні подібні протести
Радикалізація українського суспільства і, у відповідь, силових структур може призвести до того, що демократичну Україну знищить не Кремль, а самі українці, як прості громадяни, так і обрана ними влада
01 липня 2026
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Верховна Рада IX скликання увійде в історію великою кількістю корупційних скандалів та кримінальних справ
Хто буде замість Сирського: Зеленський назвав ім'я нового головкома
21 липня 2026, 22:45
В Україні викрили схему розкрадання на онкохворих: "нагріли" понад 240 мільйонів
21 липня 2026, 22:35
Зеленський звільнив головкома Сирського - ЗМІ
21 липня 2026, 22:15
Президент провів зустріч із колишнім міністром оборони Михайлом Федоровим
21 липня 2026, 22:14
У Харкові екс-правоохоронець організував схему з ТЦК
21 липня 2026, 21:55
На Харківщині окупанти вбили двох жінок ударом безпілотника по машині
21 липня 2026, 21:46
На Чернігівщині сапери поліції знешкодили бойову частину збитого реактивного безпілотника РФ
21 липня 2026, 21:29
ДТП в Івано-Франківську: мотоцикліст після зіткнення з легковиком збив на переході жінку з 5-річною дитиною
21 липня 2026, 20:59
У Києві псевдо-СБУ виманили у пенсіонерки її останні гроші
21 липня 2026, 20:40
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
"Самопоміч" замість "Свободи": як змінюється влада на Тернопільщині
"Я така сама людина!": з якими труднощами тяжкопоранені ветерани стикаються в мирному житті
Всі публікації »
Валерій Пекар
Володимир Фесенко
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Всі блоги »