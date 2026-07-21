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21 липня 2026, 22:35

В Україні викрили схему розкрадання на онкохворих: "нагріли" понад 240 мільйонів

21 липня 2026, 22:35
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Фото з відкритих джерел
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НАБУ та САП завершили досудове розслідування у справі злочинної організації. Зловмисники організували масштабне розкрадання бюджетних коштів, виділених на закупівлю медичного обладнання для онкохворих пацієнтів

Про це повідомляє НАБУ, передає RegioNews.

Фактичний керівник найбільшої групи постачальників медичного обладнання виявився організатором схеми. Він також залучив представників підконтрольних йому компаній та службових осіб Національного інституту раку (НІР).

Суть полягала в тому, щоб забезпечити позаконкурентну перемогу підконтрольним компаніям у тендерах на закупівлі медичного обладнання для НІР. В результаті вартість обладнання штучно збільшували у 3-4 рази: до ланцюгів постачання вводилися афілійовані з організатором схеми закордонні компанії, змінювалася комплектність обладнання.

Учасники схеми "заробили", зокрема, на програмі "Створення сучасної клінічної бази для лікування онкологічних захворювань у НІР". Відомо, що загалом йдеться про розкрадання понад 241 мільйон гривень.

"Наприкінці 2021 року вони розробили схему заволодіння бюджетними коштами спеціального фонду в сумі 16,9 млн грн. Проте з незалежних від них причин цей умисел не був доведений до кінця", - кажуть в НАБУ.

Нагадаємо, раніше СБУ викрила схему розкрадання коштів ПАТ "Центренерго". Гроші були виділені на безперебійне функціонування енергетичної інфраструктури Київської та Харківської областей.

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