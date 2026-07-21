На Харківщині окупанти вбили двох жінок ударом безпілотника по машині
Російські окупанти завдали удару безпілотником по цивільному автомобілю в Руській Лозовій Харківської області – загинули дві жінки
Про це повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко, передає RegioNews.
Ворожа атака відбулася близько 18:50 21 липня.
Авто на момент удару рухалося місцевою дорогою.
Попередньо встановлено, що окупанти застосували FPV-дрон. Водій вижив.
Нагадаємо, що росіяни вдарили по складах на Харківщині трьома ракетами типу S8000 "Бандероль", кількість загиблих внаслідок атаки зросла до чотирьох.
15 липня 2026
"Самопоміч" замість "Свободи": як змінюється влада на Тернопільщині
У Тернопільській області починає формуватися влада із "Самопомочі", яка змінює "Свободу"
13 липня 2026
"Я така сама людина!": з якими труднощами тяжкопоранені ветерани стикаються в мирному житті
Відсутність уваги з боку органів влади, недостатня пенсія та нерозуміння з боку громадськості. Ветерани, які отримали інвалідність на фронті, розповіли про особливості їх адаптації до цивільного життя
09 липня 2026
Бунт проти ТЦК у Львові. Чим загрожують Україні подібні протести
Радикалізація українського суспільства і, у відповідь, силових структур може призвести до того, що демократичну Україну знищить не Кремль, а самі українці, як прості громадяни, так і обрана ними влада
01 липня 2026
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Верховна Рада IX скликання увійде в історію великою кількістю корупційних скандалів та кримінальних справ
Майже 40 атак за день: на Дніпропетровщині через ворожі удари поранені п’ятеро людей
21 липня 2026, 22:53Хто буде замість Сирського: Зеленський назвав ім'я нового головкома
21 липня 2026, 22:45В Україні викрили схему розкрадання на онкохворих: "нагріли" понад 240 мільйонів
21 липня 2026, 22:35Зеленський звільнив головкома Сирського - ЗМІ
21 липня 2026, 22:15Президент провів зустріч із колишнім міністром оборони Михайлом Федоровим
21 липня 2026, 22:14У Харкові екс-правоохоронець організував схему з ТЦК
21 липня 2026, 21:55На Чернігівщині сапери поліції знешкодили бойову частину збитого реактивного безпілотника РФ
21 липня 2026, 21:29ДТП в Івано-Франківську: мотоцикліст після зіткнення з легковиком збив на переході жінку з 5-річною дитиною
21 липня 2026, 20:59У Києві псевдо-СБУ виманили у пенсіонерки її останні гроші
21 липня 2026, 20:40
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
"Самопоміч" замість "Свободи": як змінюється влада на Тернопільщині
"Я така сама людина!": з якими труднощами тяжкопоранені ветерани стикаються в мирному житті