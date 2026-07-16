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16 липня 2026, 14:55

Новий уряд: прем'єр Корецький вніс список кандидатів - хто і яке міністерство очолить

16 липня 2026, 14:55
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Фото з відкритих джерел
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Стало відомо, які у Сергія Корецького кандидати на посади міністрів. З'явився повний список.

Про це повідомив депутат Ярослав Железняк, передає RegioNews.

Список кандидатів на посади міністрів від Сергія Корецького виглядає таким чином:

  • Дениса Анатолійовича Шмигаля — на посаду Першого віце-прем’єр-міністра України – Міністра енергетики України;
  • Тетяни Василівни Бережної — на посаду Віце-прем’єр-міністра України з гуманітарної політики України – Міністра культури України;
  • Всеволода Валерійовича Ченцова — на посаду Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України;
  • Віталія Юрійовича Безгіна — на посаду Міністра у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України;
  • Матвія Вікторовича Бідного — на посаду Міністра молоді та спорту України;
  • Андрія Петровича Бутенка — на посаду Міністра освіти і науки України;
  • Івана Михайловича Вигівського — на посаду Міністра внутрішніх справ України;
  • Тараса Миколайовича Висоцького — на посаду Міністра аграрної політики та продовольства України;
  • Миколи Володимировича Калашника — на посаду Міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України;
  • Віталія Олександровича Кіма — на посаду Міністра у справах ветеранів України;
  • Олександра Сергійовича Кравченка — на посаду Міністра економіки та довкілля України;
  • Віктора Кириловича Ляшка — на посаду Міністра охорони здоров’я України;
  • Сергія Михайловича Марченка — на посаду Міністра фінансів України;
  • Дениса Вячеславовича Маслова — на посаду Міністра юстиції України;
  • Дениса Валерійовича Улютіна — на посаду Міністра соціальної політики, сім’ї та єдності України;
  • Оксани Віталіївни Ферчук — на посаду Міністра цифрової трансформації України.

Нагадаємо, раніше Верховна Рада підтримала кандидатуру Сергія Корецького на посаду прем'єр-міністра. Корецький заявив, що у разі призначення хоче, щоб Кабінет Міністрів став урядом оборони, економічного розвитку та європейської інтеграції. Також він високо оцінив роботу Міністерства внутрішніх справ та особисто його очільника Ігоря Клименка.

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