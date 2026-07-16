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16 липня 2026, 16:43

Махінації на закупівлях: прокуратура повідомила про підозру працівнику університету Карпенка-Карого

16 липня 2026, 16:43
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Фото: Київська міська прокуратура
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Посадовцю одного з українських університетів повідомили про підозру у службовій недбалості через закупівлю проєкційного обладнання для сцени навчального театру за завищеною вартістю

Про це повідомила Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

Встановлено, що підозрюваний, обіймаючи посаду, пов’язану з організацією та проведенням публічних закупівель, не забезпечив проведення належного моніторингу цін під час організації закупівлі комплекту проєкційного обладнання для сцени навчального театру.

Внаслідок цього було визначено завищену очікувану вартість такого обладнання.

Надалі у торгах взяв участь лише один учасник, якого і визначили переможцем, уклавши з ним угоду на 1,5 млн грн.

Встановлено, що вартість закупленого обладнання була суттєво завищена порівняно з ринковими цінами. Відповідно до висновку експертизи, переплатили за нього понад 600 тис. грн.

Працівнику Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого повідомлено про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки.

Нагадаємо, що екснардепу та його спільникам повідомлено про підозру у спробі заволодіння майновим комплексом лікарні в Києві вартістю понад 47 млн грн.

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