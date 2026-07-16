В Україні призначено новий Кабмін: хто увійшов до команди Сергія Корецького

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Про це стало відомо з трансляції засідання, передає RegioNews .

За це проголосували 264 народних депутати.

Водночас президент ще не вніс до Ради подання щодо кандидатур на посади міністра оборони та міністра закордонних справ.

Із попереднього складу уряду свої посади зберегли:

перший віцепрем’єр-міністр – міністр енергетики Денис Шмигаль;

віцепрем’єр-міністр із гуманітарної політики – міністр культури Тетяна Бережна;

міністр молоді та спорту Матвій Бідний;

міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко;

міністр фінансів Сергій Марченко;

міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін.

До складу уряду увійшли десять "нових облич":

На посаду віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції призначено Всеволода Ченцова;

На посаду міністра освіти і науки було призначено Андрія Бутенка.

Міністром внутрішніх справ призначено Івана Вигівського.

Посаду міністра аграрної політики та продовольства обійняв Тарас Висоцький.

Міністром з відновлення, інфраструктури та транспорту став Микола Калашник.

На посаду міністра у справах ветеранів парламент призначив Віталія Кіма.

На посаду міністра економіки та довкілля призначено Олександра Кравченка.

Новим міністром міністром цифрової трансформації призначено Оксану Ферчук.

Також до складу Кабінету міністрів долучилися двоє народних депутатів.

Віталія Безгіна було призначено на посаду міністра у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб.

На посаду міністра юстиції призначено Дениса Маслова.

Нагадаємо, що Верховна Рада на засіданні 16 липня підтримала призначення Сергія Корецького головою уряду.

Раніше Корецький заявив, що у разі призначення хоче, щоб Кабінет Міністрів став урядом оборони, економічного розвитку та європейської інтеграції. Також він високо оцінив роботу Міністерства внутрішніх справ та особисто його очільника Ігоря Клименка.

Також раніше повідомлялося, що Верховна Рада, ймовірно, не проводитиме 16 липня голосування за призначення нового міністра оборони України.

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