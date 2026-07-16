На Волині серед ветеранів провели фестиваль із бочі

Фото: ГО Захист держави

У Ковелі стартував фестиваль із бочі. Тривати цей фестиваль буде до 18 липня. Перший день було присвячено турніру серед ветеранів війни та учасників бойових дій

Про це повідомляє ГО "Захист держави", передає RegioNews.

У бочі змагались понад 30 захисників із Волині, Рівненщини та Львівщини. Це адаптивний вид спорту для людей з інвалідністю, який потребує стратегічного мислення та точності.

Приєднались до турніру ветерани й учасники бойових дій із Ковеля, Ратнівської, Шацької, Люблинецької, Велимченської та Дубівської громад, а також із Золочева та Рівного. Команда з Ковела одержала перемогу, а ветерани із Золочева виборили друге та третє місця.

Ініціатором турніру став багаторічний тренер із бочі Володимир Кравчук. Він звернувся до ГО "Захист держави", щоб підтримати учасників. Керівниця Волинського обласного осередку ГО "Захист держави" Наталка Войтович та керівник Ковельського районного осередку Андрій Броїло вручили подарунки переможцям.

За нашим зверненням до підтримки також долучилися місцеві меценати — меблева компанія Intarsio та ТОВ "Рибка світу", які доповнили нагороди власними призами. Дякуємо всім, хто підтримав цю ініціативу. Для ветеранів такі події — це не лише про спортивний результат. Це можливість відновлюватися, спілкуватися, знаходити однодумців і залишатися активними", - кажуть в ГО "Захист держави".

Активісти додають, що турнір відбувається за ініціативи Ковельської районної військової адміністрації, Ковельської районної та міської рад. До його організації також долучилися Волинський регіональний центр з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт" та ГО "Асоціація осіб з інвалідністю "Добродія в дії".

Нагадаємо, раніше у Франківську відкрили спеціальну скриньку "Листи надії", де кожен може написати слова підтримки людям, що зникли безвісти або перебувають у полоні. Скринька розташована біля Івано-Франківського національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.