Авіаудар по Краматорську: семеро поранених, пошкоджено заклад харчування та підприємство

Фото: ДСНС

Російські війська вдень завдали авіаудару по Краматорську на Донеччині. За попередніми даними, внаслідок атаки щонайменше семеро людей дістали поранення

Про це повідомили у ДСНС, передає RegioNews .

За інформацією рятувальників, після влучання загорілася будівля одного з місцевих підприємств. Площа пожежі сягнула 800 квадратних метрів.

Ліквідацію займання ускладнювала постійна загроза повторних російських обстрілів. Через небезпеку надзвичайники неодноразово були змушені переривати роботи та переходити в укриття, однак після стабілізації ситуації поверталися до гасіння.

Попри складні умови, пожежу вдалося повністю ліквідувати. На місці продовжують працювати екстрені служби, інформація про наслідки російської атаки уточнюється

Нагадаємо, що 16 липня, російські загарбники здійснили атаки на Запорізький район.