На Житомирщині військовий вдарив поліцейського біля ТЦК, куди забрали його сина

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Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Інспектори поліції були на службі на території ТЦК. Потім туди прибув військовий та почав конфлікт із одним із правоохоронців. Він схопив поліцейського за формений одяг, після чого завдав йому удару головою в обличчя, а потім ще одного удару кулаком.

Внаслідок ударів правоохоронець отримав синець у ділянці носа з переходом у навколоочні ділянки, перелом кісток носа зі зміщенням, крововилив та садно слизової оболонки верхньої губи, а також крайовий скол першого зуба верхньої щелепи.

На суді чоловік визнав свою провину. Він пояснив, що того дня йому зателефонував син та повідомив, що його везуть до ТЦК. Потім чоловік прибув туди і побачив, як його сина витягли з авто. Він, за його словами, хотів захистити сина, проте йому перешкоджали поліцейські.

Суд призначив покарання у вигляді трьох років позбавленя волі.

Нагадаємо, раніше на Буковині суд розглянув справу про мобілізацію чоловіка. Виявилось, що "призовник", якого затримали військові ТЦК, насправді є іноземцем.