09:50  27 червня
Росіяни накрили вогнем Запоріжжя: постраждали десятки будинків
13:35  27 червня
СБУ вдруге вдарила по нафтоперекачувальній станції в РФ
14:15  27 червня
На Полтавщині розбився український МіГ-29
UA | RU
UA | RU
27 червня 2026, 18:55

На Житомирщині військовий вдарив поліцейського біля ТЦК, куди забрали його сина

27 червня 2026, 18:55
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Звягельський міськрайонний суд Житомирської області розглянув кримінальне провадження щодо військовослужбовця. Він вдарив правоохоронця

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Інспектори поліції були на службі на території ТЦК. Потім туди прибув військовий та почав конфлікт із одним із правоохоронців. Він схопив поліцейського за формений одяг, після чого завдав йому удару головою в обличчя, а потім ще одного удару кулаком.

Внаслідок ударів правоохоронець отримав синець у ділянці носа з переходом у навколоочні ділянки, перелом кісток носа зі зміщенням, крововилив та садно слизової оболонки верхньої губи, а також крайовий скол першого зуба верхньої щелепи.

На суді чоловік визнав свою провину. Він пояснив, що того дня йому зателефонував син та повідомив, що його везуть до ТЦК. Потім чоловік прибув туди і побачив, як його сина витягли з авто. Він, за його словами, хотів захистити сина, проте йому перешкоджали поліцейські.

Суд призначив покарання у вигляді трьох років позбавленя волі.

Нагадаємо, раніше на Буковині суд розглянув справу про мобілізацію чоловіка. Виявилось, що "призовник", якого затримали військові ТЦК, насправді є іноземцем.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Житомирська область ТЦК мобілізація
26 червня 2026
Замінована країна. Чи можна повернути життя на "мертві землі"
Україна є найбільш замінованою країною світу: до 20% всієї величезної території забруднено вибухонебезпечними предметами. Про те, як люди виживають за таких умов, і які заходи варто було би вжити для ...
25 червня 2026
Чи перетвориться Україна на "Скелю"? Що відбувається у "полку Сирського"
Звірства у 425 ОШП рано чи пізно вдарять і по президенту Зеленському
18 червня 2026
На межі вибуху. Чому українці дедалі частіше йдуть на відкритий спротив
Не завжди дії місцевих і центральних органів влади знаходять підтримку з боку населення. У підсумку люди змушені об'єднувати зусилля для відстоювання суспільних інтересів в правовому полі та не тільки
17 червня 2026
Катування та сексуальне насильство. Чому питання реформи ТЦК більше не можна відкладати
Одеська область стала однією із найскандальніших у процесі мобілізації, в червні тут виявили в одному із ТЦК уже відверто бандитські методи впливу на людей
В Україні з 1 липня змінюються тарифи на воду: скільки треба буде платити
27 червня 2026, 20:30
Росіяни накрили вогнем Дніпропетровщину: загинув чоловік
27 червня 2026, 20:15
На Львівщині у чоловіка після мобілізації виявили пухлину: чому його не звільнили від служби
27 червня 2026, 19:55
В Україні мобілізували священника: що вирішив суд
27 червня 2026, 19:30
Смертельна ДТП у Києві: 18-річний мотоцикліст влетів у пішохода
27 червня 2026, 18:25
На Дніпропетровщині поліцейські під дронами намагалися врятувати смертельно поранену жінку
27 червня 2026, 17:55
Українські військові рознесли російські БК
27 червня 2026, 17:25
На Рівненщині жінка орендувала в аферистів неіснуючий будинок
27 червня 2026, 16:40
Росіяни вдарили балістикою по інфраструктурі Нафтогазу
27 червня 2026, 16:00
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Замінована країна. Чи можна повернути життя на "мертві землі"
Чи перетвориться Україна на "Скелю"? Що відбувається у "полку Сирського"
Всі публікації »
Віктор Ягун
Володимир Фесенко
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Всі блоги »