Повернення Єрмака і Картонкового майдану

Повернення Єрмака і Картонкового майдану

Картонковий протест у Києві, 14 серпня 2026 року. Фото: Олександр Савицький / DW

В середині серпня дуже символічно збіглися в часі і в дискусіях в соціальних мережах дві події, два повернення – чергове інформаційно-політичне повернення Андрія Єрмака і повернення Картонкового майдана.

Обидві ці події символізують дві лінії внутрішньополітичної напруги – по відношенню до колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака, і громадські протести щодо звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони. А об’єднує ці дві лінії, хай і непрямо, президент Зеленський.

Андрій Єрмак дуже хоче повернення в публічний простір і хоче своєї суспільно-політичної, іміджевої реабілітації, не зважаючи на кримінальну справу. Саме тому він ініціював проєкт "Адвокат+", щоб підкреслити свій патріотизм і продемонструвати свою корисність перш за все військовим.

Але ефект від спроб публічного повернення Єрмака є вкрай суперечливим і, скоріше, негативним.

Два парадокса спроб його повернення:

Кожна спроба такого повернення викликає нову хвилю критики і навіть хейту. Замість іміджевої реабілітації відбувається нова хвиля демонізації Єрмака. Кожна спроба публічного повернення Єрмака створює проблеми, хай і непрямо, для президента Зеленського. Як тільки Єрмак з’являється в публічному просторі, знов відновлюються чутки і припущення про вплив Єрмака на Зеленського.

Свої парадокси пов’язані і з поверненням Картонкового майдану:

Майже для всіх очевидно, що повернення Федорова на посаду міністра оборони не відбудеться. Але протести все рівно продовжуються, хай і інерційно. І питання лише в тому, що з цією протестною активністю буде надалі? Парадокс Михайла Федорова. Він не хоче в опозицію до президента Зеленського, але одночасно підтримує по суті опозиційну протестну акцію. І так саме виникає питання: а що буде з подальшою політичною долею Михайла Федорова?

На ці два запитання ми, можливо, отримуємо відповіді в найближчі тижні, але лише частково, далеко не повністю. В будь якому випадку політичні історії і Картонкового майдану і Михайла Федорова продовжаться. Інша річ, наскільки їх траєкторії будуть збігатися. І це запитання вже не найближчу перспективу.