Фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

За попередньою версією слідства, 42-річний водій авто Volkswagen Golf зіткнувся з авто Daewoo Sens під керуванням 35-річного водія.

Внаслідок зіткнення 10-річний пасажир Daewoo загинув на місці. Ще троє пасажирів цього авто – хлопці віком 12 та 17 років і 38-річна жінка – дістали травми, їх госпіталізували.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження.

Наразі обох водіїв затримали. Правоохоронці з'ясовують усі обставини події.

Нагадаємо, 17 серпня близько 22:30 на Житомирщині легковик перекинувся на недобудованій дорозі: загинули водій та 10-річна дитина, постраждалу жінку у важкому стані госпіталізували до реанімації.