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01 липня 2026, 09:28

Скандал із мобілізацією батька-одинака з Кривого Рогу: в ТЦК пояснили ситуацію

01 липня 2026, 09:28
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Батько-одинак із Кривого Рогу, який самостійно виховував п'ятирічну доньку, вже пройшов ВЛК та відправлений до військової частини

Про це повідомляє Дніпропетровський обласний ТЦК, передає RegioNews.

За даними Покровсько-Тернівського районного ТЦК та СП у місті Кривий Ріг, 8 червня 2026 року громадянину, який не мав оформленої відстрочки, було надіслано повістку з вимогою прибути 18 червня. У зазначений час він не з'явився.

Згодом, 19 червня, після отримання повістки чоловік через ЦНАП подав заяву на відстрочку та додав судове рішення про розірвання шлюбу й визначення місця проживання дитини з батьком. У ТЦК зазначають, що документ не містив підтвердження факту самостійного утримання дитини.

Після перевірки документів комісія встановила розбіжності та відмовила у наданні відстрочки. У ТЦК наголосили, що сам факт розірвання шлюбу не означає одноосібного виховання дитини.

29 червня чоловіка доставили до ТЦК та СП. Після проходження ВЛК його визнали придатним до військової служби, мобілізували та направили до військової частини.

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець підвтердив, що йдеться про мобілізацію 34-річного чоловіка, який, за наявною інформацією, самостійно виховував 5-річну доньку.

"У момент, коли його забрали, дитина перебувала у дитячому садочку – і фактично залишилася без єдиного дорослого поруч. За словами директорки закладу, батько сам ніс відповідальність за дитину після розлучення. Він був тим, хто вирішував усе – від щоденних дрібниць до найважливіших рішень", – зазначив Лубінець.

Він підтвердив, що наразі дівчинка залишилася по факту із чужою людиною – директоркою закладу.

"За наявною інформацією, чоловік двічі звертався щодо відстрочки, але отримав відмову. І зараз суспільство ставить запитання – не для звинувачень, а для розуміння: чи все було враховано? Чи всі обставини були побачені?", – наголошує омбудсмен.

Лубінець доручив своєму представнику в Дніпропетровській області Олексію Урлаткіну невідкладно з’ясувати всі обставини цієї ситуації.

"Сила держави вимірюється не лише здатністю діяти швидко – а й здатністю бачити людину в кожному рішенні. І саме тому ми маємо чесно розбирати кожен такий випадок. Не для конфлікту. А для справедливості", – підсумував Дмитро Лубінець.

Нагадаємо, раніше опікун недієздатного громадянина звернувся до Тернопільського окружного адміністративного суду з позовом до ТЦК. Виявилось, що чоловіка з інвалідністю мобілізували. Суд визнав дії ТЦК протиправними та скасував постанову ВЛК про придатність до військової служби, а також скасував наказ про призов у відповідній частині.

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Дніпропетровська область Кривий Ріг дитина уповноважений з прав людини мобілізація ТЦК Дмитро Лубінець батько документи
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