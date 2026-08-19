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У Чернівцях внаслідок вибуху у квартирі багатоповерхівки загинув чоловік
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19 серпня 2026, 09:40

У Чернівцях внаслідок вибуху у квартирі багатоповерхівки загинув чоловік

19 серпня 2026, 09:40
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Фото: поліція
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В ніч на 19 серпня в Чернівцях стався вибух в одній із квартир багатоповерхівки на вулиці Будівельників

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Попередньо встановлено, що у помешканні вибухнула граната. Внаслідок детонації боєприпаса 38-річний мешканець квартири дістав смертельні травми та загинув на місці. Інших постраждалих немає.

Пожежа після вибуху не виникла, проте квартира частково пошкоджена.

Поліцейські евакуювали жителів багатоповерхівки та забезпечили безпеку.

Правоохоронці працюють на місці події та встановлюють усі обставини.

Нагадаємо, вранці 18 серпня у Львові в квартирі вибухнула батарея для заряджання авто. Власник помешкання отримав термічні опіки, його госпіталізували.

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