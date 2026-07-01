Лубінець: у Миколаєві мобілізованого 18 діб тримали в ТЦК зі зламаними ребрами

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У Миколаєві мобілізованого 18 діб утримували в ТЦК зі зламаними ребрами, доки вони не зрослися

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає RegioNews.

За його словами, у ТЦК пояснювали затримку з направленням чоловіка до військової частини тим, що очікували на загоєння зламаних ребер, які він отримав під час мобілізаційних заходів.

Водночас, як зазначив Лубінець, у чоловіка на момент подій були документи військово-лікарської комісії (ВЛК), які підтверджували його придатність до військової служби.

Окремо він повідомив, що під час перевірки з’ясувалося: родичі чоловіка не були поінформовані про його місцеперебування протягом усього періоду утримання.

Крім того, за його словами, встановлено, що чоловік уже мав статус чинного військовослужбовця, а також міг мати законні підстави для відстрочки – зокрема через необхідність догляду за 80-річною матір’ю.

Офіційних коментарів від Миколаївського обласного ТЦК щодо наведених заяв на момент публікації не було.

Нагадаємо, раніше RegioNews писав, що 29 червня у Кривому Розі мобілізували 34-річного, який сам виховує дитину. Тим часом його 5-річну доньку не було кому забрати з дитсадка, і дівчинку на ніч прихистила директорка закладу. У ТЦК зазначили, що в документах, які надав чоловік не було підтвердження факту самостійного утримання дитини.

Згодом після розголосу чоловіка тимчасово відпустили, щоб він міг вирішити питання щодо догляду за дитиною та зібрати документи для оформлення відстрочки.

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