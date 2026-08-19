На Черкащині триває ліквідація масштабної лісової пожежі
У селі Кумейки Черкаського району 18 серпня спалахнула масштабна пожежа, ліквідація якої ще триває
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.
Осередок загоряння виник на території приватного домоволодіння, де зайнялася господарча споруда. Через сильний вітер полум'я швидко поширилося на сміттєзвалище та сусідній лісовий масив.
Наразі вогнеборцям вдалося локалізувати пожежу на площі 100 гектарів.
До гасіння залучені 55 одиниць техніки та 208 осіб особового складу.
Нагадаємо, ввечері 18 серпня на Полтавщині уламки ворожого БпЛА спричинили масштабну пожежу сухостою. Вогонь охопив площу у 3 гектари.
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
06 серпня 2026
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Ціни обвалилися, коли стало зрозуміло, що Росія заблокувала порти
02 серпня 2026
Мобілізація, каліцтва, ПТСР: створювати сім'ї в Україні стало складніше
Нестабільність і криза в Україні не сприяють створенню міцної сім'ї та бажанню народити дитину. Про це свідчить велика кількість розлучень та зниження шлюбів. Інша проблема – скорочення кількості чоло...
01 серпня 2026
Прифронтові жнива: знищений врожай, скалічені життя і збитки для бізнесу
Чуйка, бронежилет і шолом. Нині це звичайні атрибути фермера на Херсонщині. У деяких районах спокійніше, та чим ближчий Дніпро, який розділяє звільнену праву і окуповану ліву частину області, тим біль...
"Зайти легше, ніж вийти": Рада залишила Жупанина та Шипайла нардепами
19 серпня 2026, 14:37Обмін 103 на 103: Україна повернула захисників із російського полону
19 серпня 2026, 14:16Євгеній Хмара офіційно очолив Міноборони України
19 серпня 2026, 13:56На Львівщині мікроавтобус вилетів з дороги та перекинувся: серед постраждалих дві дитини
19 серпня 2026, 13:40Мудру звільнили з посади заступниці керівника ОП: указ Зеленського
19 серпня 2026, 13:39Розбив пляшку об бруківку та напав на підлітка: на Прикарпатті затримали 44-річного чоловіка
19 серпня 2026, 13:23Заманили в укриття, били та душили: під Одесою підлітки знущалися з 11-річного хлопця
19 серпня 2026, 13:19Федоров і вибори під час війни: між "Дією" та реальністю
19 серпня 2026, 12:59Сибіга знову очолив МЗС: Рада проголосувала за його призначення
19 серпня 2026, 12:57
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Всі блоги »