В Одесі 17-річна дівчина поранила ножем працівника ТЦК

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали, передає RegioNews.

За наявною інформацією, дівчину разом із собакою нібито силоміць посадили до мікроавтобуса ТЦК. Під час інциденту вона, ймовірно, поранила ножем одного зі співробітників.

Повідомляється, що 37-річний працівник ТЦК отримав різану рану правого плеча та був госпіталізований.

Наразі офіційних коментарів від правоохоронних органів чи інших державних структур щодо цього інциденту не надходило.

Нагадаємо, у Харкові чоловік напав із ножем на ТЦК. Внаслідок нападу поранення дістали двоє військовослужбовців. Одного з них прооперували, він перебуває в лікарні. Інший військовий помер від отриманих ножових поранень, попри проведені реанімаційні заходи.

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