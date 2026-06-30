В Одесі 17-річна дівчина поранила ножем працівника ТЦК
В Одесі 17-річна дівчина завдала ножового поранення працівнику територіального центру комплектування
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали, передає RegioNews.
За наявною інформацією, дівчину разом із собакою нібито силоміць посадили до мікроавтобуса ТЦК. Під час інциденту вона, ймовірно, поранила ножем одного зі співробітників.
Повідомляється, що 37-річний працівник ТЦК отримав різану рану правого плеча та був госпіталізований.
Наразі офіційних коментарів від правоохоронних органів чи інших державних структур щодо цього інциденту не надходило.
Нагадаємо, у Харкові чоловік напав із ножем на ТЦК. Внаслідок нападу поранення дістали двоє військовослужбовців. Одного з них прооперували, він перебуває в лікарні. Інший військовий помер від отриманих ножових поранень, попри проведені реанімаційні заходи.
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