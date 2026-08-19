Фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Хлопець гуляв разом із другом на території закинутої недобудови – там йому на голову впала цеглина. Товариш одразу викликав "швидку", проте отримані травми виявилися несумісними з життям – 14-річний підліток помер до приїзду лікарів.

У поліції зазначають, що родина, в якій виховувався хлопець, у поле зору правоохоронців не потрапляла та на обліках у соцслужбах не перебувала.

Після встановлення всіх обставин загибелі дитини, події буде надано правову кваліфікацію.

Нагадаємо, ввечері 17 серпня на Львівщині троє підлітків вирішили залізти на залізобетонну опору громовідводу. Вони втратили рівновагу і впали на землю з висоти близько 15 метрів. Один із хлопців помер у лікарні.