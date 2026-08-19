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На Одещині на недобудові загинув 14-річний хлопець: йому на голову впала цеглина
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На Львівщині троє підлітків впали з 15-метрової висоти: один загинув
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19 серпня 2026, 10:49

На Одещині на недобудові загинув 14-річний хлопець: йому на голову впала цеглина

19 серпня 2026, 10:49
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Фото: поліція
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Правоохоронці з'ясовують обставини загибелі підлітка в селищі Овідіополь Одеського району. Трагічний інцидент стався ввечері 18 серпня

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Хлопець гуляв разом із другом на території закинутої недобудови – там йому на голову впала цеглина. Товариш одразу викликав "швидку", проте отримані травми виявилися несумісними з життям – 14-річний підліток помер до приїзду лікарів.

У поліції зазначають, що родина, в якій виховувався хлопець, у поле зору правоохоронців не потрапляла та на обліках у соцслужбах не перебувала.

Після встановлення всіх обставин загибелі дитини, події буде надано правову кваліфікацію.

Нагадаємо, ввечері 17 серпня на Львівщині троє підлітків вирішили залізти на залізобетонну опору громовідводу. Вони втратили рівновагу і впали на землю з висоти близько 15 метрів. Один із хлопців помер у лікарні.

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