Росіяни вдарили КАБом по Запорізькому району: наслідки
Вранці 19 серпня російські війська завдали удару керованою авіабомбою по селу Трудооленівка у Запорізькому районі
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
Внаслідок авіаудару зруйновані приватний будинок та літня кухня.
Травми отримала 68-річна жінка, їй надають необхідну медичну допомогу.
Нагадаємо, окупанти з самого ранку 19 серпня атакують Запоріжжя дронами та КАБами. Через ворожий удар виникли перебої з електрикою у деяких районах міста.
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