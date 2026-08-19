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19 серпня 2026, 11:22

Через обстріли та негоду без світла опинилися споживачі в 9 регіонах України

19 серпня 2026, 11:22
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Ілюстративне фото: pixabay
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Станом на ранок 19 серпня частина споживачів у чотирьох регіонах залишається без електропостачання внаслідок бойових дій та ворожих обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури

Про це повідомляє Міненерго, передає RegioNews.

Йдеться про Дніпропетровську, Запорізьку, Сумську та Харківську області. Наразі там, де це дозволяє безпекова ситуація, тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Крім цього, через негоду знеструмлені 300 населених пунктів у Київській, Кіровоградській, Полтавській, Сумській, Чернігівській та Черкаській областях. Ремонтні бригади працюють у посиленому режимі, аби якнайшвидше повернути світло в оселі громадян.

Зазначається, що застосування обмежень 19 серпня не прогнозується. Споживачам рекомендують, за можливості, перенести активне енергоспоживання на денний час – з 10:00 до 16:00.Це допомагає знизити навантаження на систему.

Нагадаємо, окупанти з самого ранку 19 серпня атакують Запоріжжя дронами та КАБами. Через ворожий удар виникли перебої з електрикою у деяких районах міста.

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