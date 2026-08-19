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На Львівщині троє підлітків впали з 15-метрової висоти: один загинув

19 серпня 2026, 07:25
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Фото: Національна поліція
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Неподалік Львова підліток загинув, а двоє його товаришів травмувалися внаслідок падіння з висоти близько 15 метрів

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Інцидент стався 17 серпня близько 20:10 на території Гамаліївського водосховища.

За попередніми даними, троє жителів Львова – 17-річний хлопець та двоє 16-річних – вирішили залізти на залізобетонну опору громовідводу.

Підлітки скористалися металевою драбиною, прикріпленою до конструкції, та піднялися на верхній майданчик. Там вони втратили рівновагу і впали на землю з висоти близько 15 метрів.

Усі троє отримали тілесні ушкодження та були доставлені до лікарні. Медики діагностували у них, зокрема, політравми, переломи, множинні забої та садна. Згодом один із хлопців від отриманих травм помер. Двоє його товаришів наразі перебувають у реанімації під наглядом лікарів.

За фактом події слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 128 Кримінального кодексу України – необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження.

Також вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 115 КК України з приміткою "нещасний випадок".

Правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії.

Нагадаємо, на Київщині надзвичайники врятували дівчину-підлітка з даху багатоповерхівки. У місті Фастів група підлітків влаштувала небезпечне дозвілля. Одна з дівчат опинилася на покрівлі балкона дев'ятого поверху і вже не могла самостійно повернутися назад.

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