У Харкові чоловік загинув внаслідок падіння з вікна багатоповерхівки

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Уранці 17 серпня у Київському районі Харкова загинув 40-річний чоловік, який, за попередніми даними, випав із вікна квартири на четвертому поверсі

Про це повідомила поліція Харківської області, передає RegioNews .

До поліції надійшло повідомлення про виявлення чоловіка без ознак життя біля багатоповерхівки на вулиці Нескорених. На місце прибула слідчо-оперативна група.

Правоохоронці встановили, що загиблий орендував квартиру та проживав сам. За попередньою інформацією, він випав із вікна помешкання. Двері квартири були зачинені зсередини.

Під час огляду місця події поліцейські вилучили речові докази. Тіло чоловіка направили до моргу для проведення судово-медичної експертизи, яка має встановити остаточну причину смерті.

Інформацію про подію зареєстрували у встановленому порядку. Поліцейські встановлюють усі обставини трагедії та вирішують питання щодо внесення відомостей до ЄРДР.

Нагадаємо, що у Чортківському районі Тернопільської області двоє чоловіків померли в медичних закладах після травм, отриманих унаслідок нещасних випадків. Поліція встановлює всі обставини подій.