На Рівненщині неповнолітня дівчина впала з мосту під час селфі

Фото ілюстративне

У Березнівській територіальній громаді 15-річна дівчина травмувалася під час спроби зробити екстремальне фото на мосту

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews .

Інцидент стався 16 серпня близько 19:00. Як встановили працівники ювенальної превенції, 15-річна місцева жителька гуляла однією з вулиць села разом із 17-річною сестрою.

Дівчина вирішила зробити фото, сівши на перила дорожнього мосту. Однак вона втратила рівновагу та впала з висоти близько чотирьох метрів.

Унаслідок падіння неповнолітня отримала перелом ноги та забій руки.

Поліцейські закликають не робити екстремальних фото на мостах, дахах, огорожах, недобудовах чи поблизу залізничних колій.

Нагадаємо,що ввечері 26 липня на залізничній станції в селищі Брюховичі 15-річний підліток виліз на вагон потяга та отримав ураження електричним струмом. Хлопець перебуває у реанімації.