У Києві підліток із ножем напав на поліцейського

Фото: Нацполіція

У Києві 17-річний хлопець напав на поліцейського. Це сталось, коли правоохоронці прибули на виклик про домашнє насильство

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Це сталось у Подільському районі. Правоохоронці прибули на виклик про домашнє насильство: 17-річний хлопець конфліктував із мамою та бабусею. Коли правоохоронці прибули на місце, підліток почав з ними агресивно поводитись: спочатку він зачинився в кімнаті, а потім вибіг з ножем та завдав поліцейському близько п’яти ножових ударів у плече та ноги.

Пораненого поліцейського госпіталізували. Підлітка затримали. Йому повідомили про підозру у посяганні на життя працівника правоохоронного органу у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків.

Нагадаємо, в Києві патрульні затримали чоловіка, який погрожував перехожим ножем та напав на правоохоронців. Інцидент стався у Солом’янському районі столиці. Під час патрулювання інспектори помітили чоловіка, який поводився агресивно та погрожував містянам, тримаючи у руках ніж.