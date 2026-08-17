У Києві підліток із ножем напав на поліцейського
У Києві 17-річний хлопець напав на поліцейського. Це сталось, коли правоохоронці прибули на виклик про домашнє насильство
Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.
Це сталось у Подільському районі. Правоохоронці прибули на виклик про домашнє насильство: 17-річний хлопець конфліктував із мамою та бабусею. Коли правоохоронці прибули на місце, підліток почав з ними агресивно поводитись: спочатку він зачинився в кімнаті, а потім вибіг з ножем та завдав поліцейському близько п’яти ножових ударів у плече та ноги.
Пораненого поліцейського госпіталізували. Підлітка затримали. Йому повідомили про підозру у посяганні на життя працівника правоохоронного органу у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків.
Нагадаємо, в Києві патрульні затримали чоловіка, який погрожував перехожим ножем та напав на правоохоронців. Інцидент стався у Солом’янському районі столиці. Під час патрулювання інспектори помітили чоловіка, який поводився агресивно та погрожував містянам, тримаючи у руках ніж.