Фото: ДСНС

У столиці збільшилася кількість жертв та постраждалих внаслідок масованої нічної атаки РФ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС та міського голову Віталія Кличка.

Підтверджена загибель 13 людей. Кількість постраждалих зросла до 86 осіб, із яких 70 – госпіталізовані.

У Дарницькому районі тривають пошуково-рятувальні роботи, де російський удар частково знищив дев'ятиповерхівку та пошкодив приватні будинки.

На місцях руйнувань за двома адресами працюють психологи ДСНС, які надали допомогу понад 50 особам.

До ліквідації масштабних наслідків обстрілу у столиці залуені майже 500 рятувальників та 96 одиниць пожежно-рятувальної і спеціальної техніки.

Інформація оновлюється.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про 11 загиблих та 56 постраждалих у столиці, серед яких двоє дітей.

Загалом у Києві руйнувань та пошкоджень різного ступеня зазнали понад 20 житлових будинків у семи районах міста.