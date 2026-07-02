Сибіга закликав терміново посилити ППО України після удару по Києву
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав західних партнерів якнайшвидше ухвалити рішення щодо посилення протиповітряної оборони України після масованої російської атаки на Київ
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на допис міністра в соцмережі Х.
"Не відкладайте рішення щодо протиповітряної оборони для України! Це наше головне прохання до наших партнерів після ночі жахів, яку пережив Київ", – зазначив міністр.
Сибіга наголосив, що російські війська цілеспрямовано атакують житлові будинки та цивільну інфраструктуру, а також підкреслив, що такі дії є воєнними злочинами.
"Україна потребує не лише слів засудження, а й конкретних дій", – додав він.
Сибіга заклика до негайних рішень щодо постачання систем ППО, ракет, посилення санкцій проти Росії та підтримки України, зокрема в енергетичній сфері.
Очільник МЗС також підкреслив, що Україна діє відповідно до статті 51 Статуту ООН і має право на самооборону, тоді як Росія не має права завдавати ударів по українській території.
Нагадаємо, в ніч на 2 липня РФ завдала масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування різних типів. Зокрема, росіяни запустили 74 ракети і 496 БпЛА різних типів. Основний напрямок удару – Київ.
Як відомо, в столиці підтверджена загибель 13 людей. Кількість постраждалих зросла до 86 осіб, із яких 70 – госпіталізовані.