Сибіга закликав терміново посилити ППО України після удару по Києву

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Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав західних партнерів якнайшвидше ухвалити рішення щодо посилення протиповітряної оборони України після масованої російської атаки на Київ

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на допис міністра в соцмережі Х.

"Не відкладайте рішення щодо протиповітряної оборони для України! Це наше головне прохання до наших партнерів після ночі жахів, яку пережив Київ", – зазначив міністр.

Сибіга наголосив, що російські війська цілеспрямовано атакують житлові будинки та цивільну інфраструктуру, а також підкреслив, що такі дії є воєнними злочинами.

"Україна потребує не лише слів засудження, а й конкретних дій", – додав він.

Сибіга заклика до негайних рішень щодо постачання систем ППО, ракет, посилення санкцій проти Росії та підтримки України, зокрема в енергетичній сфері.

Очільник МЗС також підкреслив, що Україна діє відповідно до статті 51 Статуту ООН і має право на самооборону, тоді як Росія не має права завдавати ударів по українській території.

Нагадаємо, в ніч на 2 липня РФ завдала масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування різних типів. Зокрема, росіяни запустили 74 ракети і 496 БпЛА різних типів. Основний напрямок удару – Київ.

Як відомо, в столиці підтверджена загибель 13 людей. Кількість постраждалих зросла до 86 осіб, із яких 70 – госпіталізовані.