Фото: ДСНС

П’ятницю, 3 липня, у Києві оголосили Днем жалоби за загиблими внаслідок наймасованішої атаки РФ на столицю

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, передає RegioNews.

У цей день у місті будуть приспущені прапори на комунальних, державних та приватних будівлях, а також заборонені будь-які розважальні заходи.

Мер зазначив, що триває пошуково-рятувальна операція в пошкодженому будинку в Дарницькому районі столиці – частину будинку буквально знесло. Там шукають людей під завалами, зокрема 15-річну дівчину та її родину.

Загалом наразі відомо про 13 загиблих і майже 90 постраждалих.

На підстанції швидкої допомоги, будівля якої теж пошкоджена, зазнали пошкоджень 9 авто "швидкої". Поранені 6 працівників станції – медики та водії.

Екстрені служби продовжують працювати на місцях. У районах розгортають штаби для допомоги постраждалим мешканцям.

Нагадаємо, у Києві руйнувань та пошкоджень різного ступеня зазнали понад 20 житлових будинків у семи районах міста. Раніше повідомлялося про 86 постраждалих.