На Запоріжжі підліток загинув від удару струмом від електропотягу

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У Запорізькій області сталась трагедія на залізниці. Там загинув 17-річний підліток. Його 14-річний друг отримав ураження струмом

Про це повідомляє поліція Запорізької області, передає RegioNews.

Попередньо, троє підлітків намагалися проїхати на електропотязі, вчепившись за його зовнішні частини. Проте коли електропотяг рухався, 17-річного хлопця уразило струмом: він загинув від розряду. Його 14-річний друг теж отримав удар струмом та впав із потяга. Третій їхній товариш не постраждав.

"Правоохоронці закликають батьків регулярно говорити з дітьми про правила безпеки на залізниці та пояснювати реальні наслідки таких розваг. Важливо знати, де і з ким проводять час неповнолітні, особливо якщо йдеться про території поблизу залізничних колій, станцій та переїздів", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, раніше на Київщині загинув підліток на залізниці. Машиніст намагався застосувати екстрене гальмування, але трагедії уникнути не вдалось.