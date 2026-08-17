На Київщині на залізниці загинув підліток

Фото: Нацполіція

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Попередньо, вантажний потяг сполученням Коростень - Дарниця наїхав на хлопця. Підліток був на залізничній колії. Машиніст застосував екстрене гальмування, проте, на жаль, трагедії уникнути не вдалось. 14-річний хлопець загинув на місці.

"Поліція Київщини нагадує: залізнична інфраструктура є зоною підвищеної небезпеки. Будьте уважними та переходьте колії лише у встановлених місцях", - кажуть правоохоронці.

Нагадаємо, на Київщині чоловік загинув під колесами потяга. Попередньо, він рухався вздовж залізничної колії, коли його збив вантажний поїзд. На жаль, 50- річний чоловік помер у лікарні від отриманих травм.