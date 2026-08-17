16 ударів сокирою через ревнощі: на Київщині судитимуть чоловіка за жорстоке вбивство співмешканки

Фото: Київська обласна прокуратура

У Бучанському районі Київщини судитимуть чоловіка, якого обвинувачують у вбивстві співмешканки з особливою жорстокістю. Обвинувальний акт прокурори Бучанської окружної прокуратури скерували до суду

Про це повідомила Київська обласна прокуратура, передає RegioNews .

За даними слідства, трагедія сталася у червні 2026 року в селі Музичі. Чоловік разом із співмешканкою вживав алкоголь. Між ними виникла сварка через ревнощі.

Під час конфлікту, за версією слідства, чоловік узяв сокиру та почав бити нею жінку. Попри те, що потерпіла залишалася живою і зазнавала сильних фізичних страждань, він не припинив напад.

Загалом жінці завдали щонайменше 16 ударів по нижніх кінцівках та одного удару по кисті.

Внаслідок отриманих тяжких тілесних ушкоджень, масивної крововтрати та шоку потерпіла померла.

Досудове розслідування проводили слідчі Бучанського районного управління поліції.

Чоловіку інкримінують умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю — п. 4 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України.

У разі обвинувального вироку йому загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Нагадаємо, що у Чугуївському районі Харківської області 69-річний чоловік завдав ножового поранення своєму 34-річному синові. Потерпілого госпіталізували.