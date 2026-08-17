На Київщині затримали чоловіка за зґвалтування 7-річної падчерки

Фото: Київська обласна прокуратура

На Київщині прокуратура повідомила про підозру 47-річному громадянину Узбекистану, якого підозрюють у неодноразовому зґвалтуванні 7-річної падчерки

Про це повідомила Київська обласна прокуратура, передає RegioNews .

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Бориспільської окружної прокуратури чоловікові інкримінують зґвалтування малолітньої, вчинене повторно — ч. 4, 6 ст. 152 Кримінального кодексу України.

До правоохоронців звернулася місцева жителька, яка повідомила, що її співмешканець вчинив сексуальне насильство щодо її 7-річної доньки.

За даними прокуратури, під час розмови з матір’ю дівчинка розповіла, що чоловік майже два місяці вчиняв щодо неї сексуальне насильство, коли матері не було поруч.

Підозрюваного затримали відповідно до ст. 615 Кримінального процесуального кодексу України.

За клопотанням прокуратури суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

У разі доведення вини чоловікові загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, що ювенальні прокурори Вінницької обласної прокуратури довели в суді вину 45-річного жителя Хмільницького району у ґвалтуванні 14-річної падчерки ч. 3 ст. 152 КК України.