Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 2 липня РФ завдала масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування різних типів

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Основний напрямок удару – Київ. Особливість масованої атаки –одночасне застосування засобів повітряного нападу різних типів із різних напрямків, застосування великої кількості балістики та реактивних БпЛА.

Усього радіотехнічні війська Повітряних Сил зафіксували 570 засобів повітряного нападу – 74 ракети і 496 БпЛА різних типів:

4 протикорабельні ракети 3М22 "Циркон";

24 балістичні ракети Іскандер-М/С-400;

34 крилаті ракети Х-101;

8 крилатих ракет Калібр;

4 керовані авіаційні ракети Х-59/69;

496 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, баражуючих боєприпасів "Бандероль", дронів-імітаторів типу "Пародія".

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 09:00 сили ППО збили або подавили 524 цілі – 48 ракет та 476 безпілотників різних типів:

4 балістичні ракети Іскандер-М/С-400;

32 крилаті ракети Х-101;

8 крилатих ракет Калібр;

4 керовані авіаційні ракети Х-59/69;

476 ворожих БпЛА різних типів.

Зафіксовано влучання 25 балістичних ракет та 12 ударних БпЛА на 33 локаціях, а також падіння уламків збитих дронів на 18 локаціях. Інформація щодо кількох ракет уточнюється.

У Повітряних силах наголосили, що атака триває. В повітряному просторі декілька ворожих дронів.

Нагадаємо, у столиці збільшилася кількість жертв внаслідок масованої нічної атаки РФ. Наразі відомо про 13 загиблих та 86 постраждалих.

Загалом у Києві руйнувань та пошкоджень різного ступеня зазнали понад 20 житлових будинків у семи районах міста.