Оренда квартир в Україні ще подорожчає: що стане причиною

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Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

Рієлторка, спеціалістка з інвестування в Україні та Іспанії Каріна Бахолдіна пояснила, що серед причин подорожчання оренди житла - подорожчання моменту.

"Жодних адекватних передумов для підвищення цін на оренду як на первинному, так і на вторинному ринку немає, але вони зростають. Основна ситуація склалася з тим, що дуже здорожчали ремонти. Якщо раніше можна було гарний ремонт у новобудові з дверима прихованого монтажу, з нормальними плінтусами, ламінатом, теплою підлогою зробити за 650 – 800 доларів за метр, то зараз уже це 800 – 1000 доларів за метр", - каже експертка.

Крім того, перед зимою в українців у виборі житла важливе питання автономності та наявності базової інфраструктури. Зоркема, зростає на автономні будинки за містом, особливо якщо там є підвал або підключений генератор.

Нагадаємо, на Рівненщині жінка орендувала в аферистів неіснуючий будинок. 35-річна жителька Рівненського району у соцмережі знайшла оголошення про оренду будиночка на озері. Вона перерахувала невідомому чоловіку 3 500 гривень. Проте після цього її заблокували.